Roma. Opera a Trastevere, dal 19 settembre nuova stagione

Opera, canzone napoletana e racconti musicali nell’Oratorio di San Giovanni dei Genovesi: il concerto inaugurale apre un calendario fino a gennaio 2027.

Prende il via sabato 19 settembre 2026 alle 19.30, nel cuore di Trastevere, la stagione 2026-2027 di “Opera’s Greatest Hits”, rassegna di concerti lirici ospitata nell’Oratorio di San Giovanni Battista dei Genovesi, in via Anicia 12. Il primo appuntamento apre un calendario che proseguirà fino a gennaio, portando nello spazio raccolto dell’Oratorio arie, duetti e melodie del repertorio operistico, con una parte conclusiva dedicata alla canzone classica napoletana. La formula prevede cantanti lirici professionisti accompagnati al pianoforte e una presentazione pensata per guidare il pubblico all’ascolto. Il sito ufficiale di Rome Opera Concerts conferma per la stagione autunno-inverno 2026-2027 sede, formula dello spettacolo e repertorio.

La locandina della stagione “Opera’s Greatest Hits” 2026-2027, con gli appuntamenti in programma

all’Oratorio di San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere.

La serata inaugurale del 19 settembre vedrà protagonisti il soprano Monica Cucca, il tenore Alessandro Fantini e la pianista Eugenia Tamburri. Cucca, diplomata in canto al Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina, ha affrontato nel corso della sua attività pagine e ruoli del repertorio di Mozart, Puccini, Mascagni, Verdi e Bizet. Fantini, romano, ha alle spalle una lunga attività operistica e concertistica: formatosi anche all’Opera Studio del Teatro dell’Opera di Roma, ha interpretato ruoli come Cavaradossi in “Tosca”, Calaf in “Turandot”, Radamès in “Aida” e Manrico ne “Il trovatore”; dal 2017 è inoltre fondatore e CEO di Rome Opera Concerts. Al pianoforte ci sarà Tamburri, musicista formatasi al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con esperienze che comprendono l’attività concertistica e collaborazioni nel teatro e nel cinema. Il programma della serata attraverserà alcune delle pagine più conosciute dell’opera italiana e internazionale, per arrivare alle melodie della tradizione napoletana, alternando arie, duetti e canzoni.

Il soprano Monica Cucca, tra le protagoniste della serata inaugurale di “Opera’s Greatest Hits”, in programma il 19 settembre all’Oratorio di San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere. Il tenore Alessandro Fantini, tra i protagonisti della serata inaugurale di “Opera’s Greatest Hits”, in programma il 19 settembre all’Oratorio di San Giovanni Battista dei Genovesi a Trastevere.

A guidare gli spettatori tra musica e racconto sarà Luigi Zacco Giovanelli, cui è affidata l’introduzione musicologica della serata. Regista attivo nel mondo dell’opera e già impegnato in progetti nei quali accompagna il pubblico alla scoperta dei brani e del loro contesto storico, Giovanelli interverrà tra le esecuzioni con riferimenti, aneddoti e chiavi di ascolto. La sua presenza aggiunge così al concerto una componente divulgativa che corre insieme alla musica, senza trasformare la serata in una lezione separata dall’esecuzione.

Abbiamo incontrato Luigi Zacco Giovanelli alla vigilia dell’avvio della nuova stagione a Trastevere. Nel parlare del rapporto tra questo repertorio, gli interpreti e il pubblico di oggi, ha affidato a poche parole il suo pensiero:

«Il filo sottile ma resistente della lirica italiana» Luigi Zacco Giovanelli, voce e guida all’ascolto di “Opera’s Greatest Hits”.

L’appuntamento arriva in un settembre nel quale l’opera sta trovando a Roma anche spazi e formule differenti rispetto al teatro tradizionale. Nei giorni scorsi Il Giornale del Lazio ha raccontato il ritorno di “Fitzcarraldo”, l’opera concepita per essere rappresentata a bordo di un battello sul Tevere. A Trastevere la dimensione cambia ancora: interpreti e pubblico condividono uno spazio più raccolto e la musica entra in un complesso che conserva una parte significativa della storia del rione.

L’Oratorio fa parte del complesso di San Giovanni Battista dei Genovesi, legato all’antico ospedale che accoglieva i marinai genovesi arrivati al vicino porto di Ripa Grande. Il chiostro fu realizzato nella seconda metà del XV secolo ed è attribuito a Baccio Pontelli, architetto di Sisto IV; l’antico Oratorio della Confraternita conserva invece un impianto che viene fatto risalire alla fine del XVI secolo, con un soffitto seicentesco a cassettoni e un arco affrescato che divide l’ambiente. Sono elementi documentati dalla Soprintendenza Speciale di Roma e da Turismo Roma e che danno al luogo un interesse che va oltre la sola serata musicale.

Il concerto dura complessivamente circa 75 minuti e comprende, al termine, un aperitivo con la possibilità di incontrare gli artisti. La stessa formula è prevista dalla stagione di Rome Opera Concerts, che presenta l’appuntamento come un’esperienza ravvicinata, con introduzioni all’ascolto e un momento conclusivo di incontro tra pubblico e interpreti. Per l’Oratorio di San Giovanni Battista dei Genovesi il sito specifica inoltre che il chiostro può accogliere l’aperitivo finale in relazione alla stagione.

Rome Opera Concerts è attiva a Roma dal 2017 e propone concerti e spettacoli lirici in spazi storici del centro della Capitale. “Opera’s Greatest Hits” è uno dei programmi della stagione autunno-inverno 2026-2027 e comprende arie e duetti della tradizione italiana e internazionale, con riferimenti nel programma generale a compositori come Puccini, Verdi e Bizet e una selezione finale di canzoni napoletane. La produzione e la gestione di Rome Opera Concerts fanno capo ad ALuArts S.r.l.

Dopo l’inaugurazione, la stagione proseguirà il 22, 26 e 29 settembre. A ottobre sono in programma nove serate, il 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 e 31, seguite dall’appuntamento del 28 novembre. Il calendario riprenderà nel nuovo anno con i concerti del 2, 6, 9, 12 e 16 gennaio 2027. Tutte le date indicate per “Opera’s Greatest Hits” all’Oratorio sono programmate alle 19.30.

La formula mantiene per l’intera rassegna una durata di circa 75 minuti, aperitivo finale compreso. I posti non sono numerati e vengono assegnati all’ingresso; l’accesso è previsto dai 6 anni, informazione utile soprattutto per le famiglie che intendono partecipare. Per la serata inaugurale risultano disponibili 70 posti e sono previste riduzioni per over 65, under 26, gruppi e convenzionati. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 347 6643781, anche tramite WhatsApp, mentre la prenotazione online è disponibile sul sito ufficiale Rome Opera Concerts.

Il 19 settembre apre quindi non un appuntamento isolato, ma una stagione che accompagnerà Trastevere fino a gennaio 2027. Il repertorio conosciuto, la guida all’ascolto e la dimensione raccolta dell’Oratorio costruiscono una proposta rivolta sia agli appassionati sia a chi vuole avvicinarsi all’opera per la prima volta. Il calendario distribuito su più mesi offre inoltre al pubblico romano diverse occasioni per conoscere un complesso storico del rione attraverso la musica.