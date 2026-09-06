Roma. Cadenze Letterarie a Piazza Vittorio: il 9 settembre libri, musica e arte sul palco di Notti di Cinema

Nuovo appuntamento romano per Cadenze Letterarie il progetto ideato da Dino Tropea. Tra le novità della serata, la partecipazione di Lunatika Factory con Giulia Massarelli. Tra il pubblico anche Luigi Zacco Giovanelli, professionista del mondo lirico e musicale.

Dopo il successo dell’ultimo appuntamento al Parco Tevere Marconi, che ha confermato la capacità di Cadenze Letterarie di coinvolgere pubblico e protagonisti in una serata costruita tra libri, confronto, musica e arti visive, il progetto ideato da Dino Tropea torna a Roma con un nuovo passaggio importante: martedì 9 settembre sarà ospite di Notti di Cinema a Piazza Vittorio, nei Giardini Nicola Calipari.

Il libro sarà il punto di partenza di una serata pensata per andare oltre la tradizionale presentazione editoriale. Cadenze Letterarie nasce infatti con l’idea di mettere insieme parola scritta, confronto, lettura, musica e arti visive, lasciando che il tema del libro si allarghi e trovi altre forme di espressione. In questo percorso trova spazio anche il ricordo di Cristoforo Russo, figura profondamente legata alle pagine di Ombre e Luci di un Cammino di Dino Tropea e pubblicato da Laura Capone Editore e alla riflessione su memoria, assenza e ciò che resta delle persone nel tempo. A Piazza Vittorio interverranno Maria Grazia Imbimbo, Sonia Buscemi, Sergio Mingrone, Immacolata Savarese e Valentina Spagnolo. Le letture artistiche saranno affidate a Francesca Stajano Briganti, la musica dal vivo alle Nasti Girls, mentre Salvatore Fazio porterà il proprio contributo attraverso le arti visive. Nel video, i protagonisti e le locandine degli appuntamenti che hanno segnato fin qui il percorso di Cadenze Letterarie.

Al centro dell’incontro ci saranno fragilità, memoria, perdita, cambiamento e ripartenza. Temi presenti nelle pagine del libro, ma che riguardano esperienze molto più larghe e personali. L’obiettivo non è costruire una serata intorno all’autore, ma usare il libro come occasione per aprire un confronto e lasciare spazio a sensibilità e linguaggi differenti.

Tra le novità dell’appuntamento c’è la partecipazione di Giulia Massarelli, fondatrice e direttrice artistica di Lunatika Factory, realtà culturale indipendente nata a Roma nel 2020 e attiva soprattutto nella valorizzazione delle artiste e della creatività contemporanea. Lunatika Factory porta avanti progetti legati alla musica, alla poesia performativa, ai contest, ai podcast e agli eventi dal vivo, con una particolare attenzione alle voci femminili emergenti. La presenza di Giulia Massarelli a Piazza Vittorio apre così un contatto interessante tra due esperienze nate in ambiti diversi ma accomunate dall’idea che musica, parola e arti possano convivere senza perdere la propria identità.

Tra il pubblico è prevista anche la presenza di Luigi Zacco Giovanelli, professionista legato da anni al mondo della lirica e del management artistico, insieme ad alcuni componenti del cast di Opera’s Greatest Hits. Il suo percorso comprende attività di regia operistica, produzione e gestione artistica, oltre a collaborazioni nel settore musicale. Il suo nome è già comparso sulle pagine de Il Giornale del Lazio in occasione di precedenti appuntamenti teatrali e musicali. La presenza sua e di parte del cast aggiunge alla serata anche uno sguardo proveniente dal mondo dell’opera e dello spettacolo dal vivo, pur senza trasformarsi in un intervento programmato sul palco.

La cornice è una delle più riconoscibili dell’estate romana. Notti di Cinema a Piazza Vittorio, inserita nel circuito CineVillage Roma, è una manifestazione storica che da anni affianca alle proiezioni anche incontri ed eventi culturali. L’arena è realizzata da ANEC Lazio e rappresenta uno dei luoghi più frequentati della stagione cinematografica all’aperto romana.

Per Cadenze Letterarie, nato a Fiumicino nel 2025, l’appuntamento di Piazza Vittorio segna un passaggio importante perché porta il progetto in uno spazio romano già consolidato e frequentato da un pubblico diverso da quello delle sole presentazioni editoriali. Un ringraziamento va a Riccardo Ferrero, che ha accolto il progetto e gli ha aperto uno spazio all’interno della manifestazione, e a ANEC Lazio, insieme a tutto il personale organizzativo e tecnico che rende possibile ogni sera l’attività dell’arena.

Il 9 settembre, quindi, non ci sarà soltanto la presentazione di un libro. Ci sarà un palco occupato da voci diverse, con letture, musica e arte visiva, e un pubblico chiamato non semplicemente ad assistere ma a entrare nel tema della serata.

Cadenze Letterarie sarà a Notti di Cinema a Piazza Vittorio martedì 9 settembre, alle 19.30, nei Giardini Nicola Calipari, Piazza Vittorio Emanuele II, Roma. Ingresso libero.