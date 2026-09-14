CIVITAVECCHIA – “Un Mare di Inclusività”, Associazione Argos Forze di Polizia, giornata all’insegna dell’integrazione convolgimento e accoglienza

Sono passati tre anni dalla firma del protocollo d’intesa tra l’Associazione Argos Forze di Polizia e La Lanterna di Diogene la quale cooperativa si occupa di offrire servizi di assistenza e supporto a persone con disabilità e a giovani in situazioni di disagio. Da quel momento è stata una continua fioritura di eventi solidali. Infatti in quest’ultimo evento sono stati coinvolti i ragazzi/e della Comunità Alloggio “Agape” per persone con disabilità. La struttura, collocata in un ampio complesso di proprietà della Diocesi Sabina-Poggio Mirteto, nasce per dare risposte diversificate e personalizzate ai cittadini con disabilità; il nome della Comunità è stato scelto proprio per indicare un luogo in cui costruire e rafforzare relazioni, condividere delle risorse, affinché ognuno possa beneficiare di opportunità e strumenti per la realizzazione del proprio percorso di vita.

Una delegazione di soci Argos, guidati dal Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale, rispettivamente Gianluca GUERRISI e Fausto ZILLI, presso il porto di Civitavecchia è andato di scena l’evento “Un mare di Inclusività” appuntamento solidale che fa parte dei programmi formativi e inclusivi dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA. Ad aspettare la delegazione Argos con i ragazzi /e della comunità alloggio “Agape“accompagnati dalla responsabile Agnese Sambuco il personale della Guardia di Finanza – Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia con il Cap. Matteo Cicolani Comandante Sezione Operativa ed Unità Navali della Stazione Navale.

Una mattinata dove i ragazzi/e di “Agape” hanno sperimentato a bordo dei mezzi navali della Guardia di Finanza le attività di vigilanza economico-finanziaria in mare, nel contrasto ai traffici illeciti e nella sicurezza delle acque territoriali, una mattinata che non dimenticheranno facilmente. Per la cronaca equipaggi intervenuti: il guardacoste G.104 Apruzzi Lgt. Cs. Michele Perna; e la vedetta velocissima V.1309 M.O. Giuseppe Bramucci.

A fine mattinata momento Istituzionale dove la Presidenza Nazionale Argos Forze di Polizia ha omaggiato il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia con il Cuore D’Oro Capitolino con la seguente motivazione : Vogliate ricevere le più sincere parole di gratitudine per l’assistenza e la disponibilità dimostrata in occasione dell’evento dai contenuti assistenziali e umanitari ( Un Mare di Inclusività ), evidenziando altissima professionalità, comprensione e benevolenza.