Una camera d’albergo come aula: qui si forma il designer del futuro



Prosegue la collaborazione di Icon Collection con l’Accademia Cappiello di Firenze per portare gli studenti di Interior Design all’interno dei suoi hotel e trasformare la formazione in una concreta esperienza professionale

Come si progetta una camera d’hotel? Per scoprirlo davvero, a volte bisogna uscire dall’aula e mettersi al lavoro sul campo. È proprio questo l’obiettivo della collaborazione, giunta al quinto anno, tra il gruppo Icon Collection e l’Accademia Cappiello di Firenze, rinomata scuola di formazione dedicata al design, nata grazie alla collaborazione con il Prof. Giovanni Bartolozzi, che accompagna gli studenti del corso biennale professionale di Interior Design in un percorso a diretto contatto con gli spazi e le esigenze reali dell’ospitalità.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza il più possibile vicina a quella di un incarico professionale: non un’esercitazione astratta, ma un vero progetto di re-design sviluppato a partire da una struttura alberghiera esistente, con un committente reale e problematiche concrete da affrontare.

Negli anni, gli studenti dell’Accademia Cappiello hanno avuto la possibilità di lavorare su diverse strutture, tra cui il Park Hotel Marinetta a Marina di Bibbona e il The Sense Experience Resort a Follonica. Dal 2023 il progetto si è concentrato sul re-design delle camere dell’Hotel Botticelli di Firenze, offrendo ai futuri interior designer l’opportunità di confrontarsi con gli spazi di un hotel inserito nel tessuto storico e turistico della città.

La prima fase dell’esperienza si svolge direttamente in struttura, con una vera e propria giornata da architetto. Gli studenti effettuano il sopralluogo, osservano gli ambienti, realizzano i rilievi dell’esistente e raccolgono tutte le informazioni necessarie per poter sviluppare il progetto. Un passaggio fondamentale per imparare a leggere uno spazio non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche funzionale, tecnico e gestionale. A seguire, il confronto con il committente permette agli studenti di comprendere esigenze, obiettivi e identità della struttura. È un momento particolarmente importante del percorso perché introduce una delle dinamiche centrali della professione: tradurre richieste concrete e necessità operative in un progetto capace di mantenere una forte coerenza estetica e progettuale.

Terminata la giornata in hotel, il lavoro prosegue in aula e in studio. Gli elementi raccolti durante il sopralluogo diventano così la base per sviluppare concept, soluzioni distributive, materiali, colori e arredi. Gli studenti sono chiamati a confrontarsi con i vincoli dell’esistente, ma anche a interpretarlo in maniera creativa, immaginando nuovi modi di vivere gli spazi dell’hospitality. Il percorso si conclude con la progettazione e la consegna degli elaborati, che rappresentano per gli studenti una vera prova pratica all’interno del corso dedicato al design degli hotel. Un’esperienza che permette di mettere alla prova competenze tecniche e creative, ma anche capacità di ascolto, analisi e relazione con il committente, aspetti fondamentali nel lavoro di un professionista del design.

Per Icon Collection, il progetto rappresenta anche un’occasione per entrare in contatto con nuove idee e sensibilità progettuali, favorendo un dialogo tra il mondo dell’ospitalità e quello della formazione. Un confronto che può generare nuovi spunti sul modo di concepire gli ambienti alberghieri e sul rapporto tra identità della struttura, funzionalità, esperienza dell’ospite e contemporaneità.

La collaborazione si inserisce inoltre in una visione sempre più attenta alla valorizzazione dell’esistente e alla sostenibilità. Ripensare una camera o uno spazio alberghiero partendo da ciò che già esiste significa infatti interrogarsi su come rinnovarlo, migliorarne la funzionalità e valorizzarne gli elementi distintivi, evitando di considerare il cambiamento necessariamente come una trasformazione radicale. Un approccio che può dialogare con i principi promossi dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e con una concezione dell’ospitalità orientata a innovazione, responsabilità e attenzione alle risorse.

Dopo cinque anni, il progetto continua così a creare un ponte concreto tra formazione e mondo professionale, offrendo agli studenti l’opportunità di sperimentare sul campo il mestiere che si preparano a svolgere e a Icon Collection la possibilità di guardare ai propri spazi anche attraverso gli occhi e la creatività delle nuove generazioni di designer.