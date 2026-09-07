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NASCE LA MOSTRA DEL CINEMA DI CONEGLIANO – COLLINE DEL PROSECCO

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Massimiliano Piccinno
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Presentato al Lido di Venezia il nuovo progetto cinematografico e culturale diretto da Claudia Conte e Maximilian Law. Giorgio Pasotti Presidente Onorario. Consegnato a Fabia Maserati il Premio Eccellenza del Made in Italy in occasione della proiezione del trailer “Maserati: The Brothers”

Nasce la Mostra del Cinema di Conegliano – Colline del Prosecco, nuovo progetto cinematografico e culturale che punta a diventare un importante appuntamento dedicato al cinema, ai talenti e alla valorizzazione del territorio veneto.

La manifestazione, diretta artisticamente dalla giornalista e conduttrice Claudia Conte e dal manager culturale Maximilian Law, è stata presentata ufficialmente in anteprima nazionale sabato 5 settembre presso l’Hotel Excelsior del Lido di Venezia, nello spazio della Regione del Veneto e della Veneto Film Commission, nell’ambito dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Un debutto particolarmente significativo, nel cuore della più prestigiosa manifestazione cinematografica italiana, che ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura.

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Presidente Onorario della nuova manifestazione sarà Giorgio Pasotti, attore e regista tra i più apprezzati del panorama italiano. La sua presenza accompagnerà il percorso della Mostra, contribuendo a rafforzarne il legame con il mondo del cinema e con i suoi protagonisti.

Alla presentazione sono intervenuti in apertura Jacopo Chessa, Direttore della Veneto Film Commission, l’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l’Assessore regionale alla Cultura Valeria Mantovan e il Sindaco di Conegliano Fabio Chies.

«La Mostra del Cinema di Conegliano nasce con l’ambizione di essere non solo un luogo di celebrazione del grande cinema, ma anche uno spazio di opportunità e di futuro. Vogliamo dare voce ai giovani talenti, sostenere le nuove generazioni di autori e valorizzare sempre di più il ruolo delle donne nel mondo dell’audiovisivo, davanti e dietro la macchina da presa. Non mancherà spazio dedicato ai diritti umani». ha dichiarato Claudia Conte.

Maximilian Law annuncia il programma della prima edizione della Mostra del Cinema di Conegliano – Colline del Prosecco che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2026.
Cerimonia di apertura e celebrazione per il 25º anniversario de “L’Ultimo Bacio” (2001 – di Gabriele Muccino) assieme a Martina Stella, Madrina della cerimonia.
Celebrazione speciale per il 60º anniversario di “Signore e Signori” (1966 – di Pietro Germi), capolavoro della Commedia Italiana girato a Conegliano.
Film e documentari in selezione ufficiale in anteprima nazionale (in ordine alfabetico):
•⁠ ⁠Fellini – Un Docufilm (regia: Ubaldo Santoro e Anna Rita Santoro)
•⁠ ⁠La Mia Storia Con Te (regia: Angelo Frezza)
•⁠ ⁠La Teoria di Grace (regia: Guia Zapponi)
•⁠ ⁠Operazione Batiscafo Trieste (regia: Massimiliano Finazzer Flory)
•⁠ ⁠Paolo Vive (regia: Debora Scalzo) in omaggio a Paolo Borsellino
•⁠ ⁠Stai Fermo Lì (regia: Babak Monazzami, Clementina Speranza) dedicato alle donne che in Iran lottano per la libertà
•⁠ ⁠Celebrity Wines (ideato da Esmeralda Spadea) evento speciale di chiusura

La lista completa dei cortometraggi in selezione ufficiale verrà pubblicata su:
www.mostradelcinemadiconegliano.it

Nel corso della conferenza, condotta da Claudia Conte, è stato inoltre conferito a Fabia Maserati il Premio Eccellenza del Made in Italy, in riconoscimento della straordinaria storia familiare e imprenditoriale che ha contribuito a costruire uno dei simboli più celebri dell’ingegno italiano nel mondo.
Il riconoscimento arriva in un momento di grande attenzione internazionale verso la storia della famiglia Maserati, protagonista del prossimo film “Maserati: The Brothers”, diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco e prodotto da Andrea Iervolino. Per l’occasione è stato proiettato in anteprima il trailer del film.

L’On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, ha dichiarato: «Portare la grande cultura cinematografica nelle Colline del Prosecco significa coniugare l’eccellenza del nostro audiovisivo con la valorizzazione dei territori italiani. Il cinema, anche in questo caso, si conferma un fondamentale veicolo di promozione culturale e turistica, capace di far brillare le bellezze d’Italia su scala internazionale».

A esprimere il proprio sostegno all’iniziativa anche il Presidente del Consiglio Regionale del Veneto Luca Zaia, che ha dichiarato: «Esprimo il mio più vivo apprezzamento per questa lodevole iniziativa che arricchisce il panorama culturale veneto e valorizza il territorio di Conegliano e delle nostre Colline all’interno del prestigioso palcoscenico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica».

L’Assessore regionale alla Cultura Valeria Mantovan ha sottolineato: «La nascita della Mostra del Cinema di Conegliano rappresenta una nuova e importante occasione per raccontare il Veneto attraverso uno dei linguaggi più potenti e universali: quello del cinema. Un progetto che mette insieme cultura, talento, creatività e territorio, valorizzando un patrimonio straordinario come quello delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene».

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