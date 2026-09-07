Sara Codini: «Last fata resurgam». Cadere, rialzarsi e mettersi sempre in gioco

Codini: «Last fata resurgam». Cadere, rialzarsi e mettersi sempre in gioco

1. Essere Spartan Ambassador non significa soltanto gareggiare: cosa rappresenta per te far parte di questa community e quali valori cerchi di trasmettere?

Sono Brand Ambassador da quattro anni e sono onorata di far parte di questa meravigliosa famiglia.

Per me rappresenta prima di tutto serenità: la serenità di essere se stessi, di potersi esprimere ogni singolo giorno e di poter aiutare atleti come me nelle loro prime Spartan. Significa anche condividere ogni allenamento, dare consigli e, perché no, riceverli.

I valori che voglio trasmettere sono soprattutto la resilienza e la voglia di mettersi in gioco. Perché non bisogna essere dei super atleti per partecipare a una Spartan o a qualsiasi altra gara: servono soprattutto la voglia di provarci, di superare i propri limiti e anche di divertirsi.

2. Dietro ogni gara ci sono allenamenti, sacrifici, trasferte e vita quotidiana da conciliare: come riesci a trovare il tuo equilibrio e cosa ti spinge ogni volta a ripartire?

Non tutti i giorni sono uguali. Lavorando in un negozio non ho un orario fisso e quindi non posso avere una pianificazione standard degli allenamenti. Cerco però sempre di seguire un percorso logico tra palestra, corsa e bici.

Certo, a volte non è facile conciliare tutto: casa, lavoro, famiglia e allenamenti. Anche perché mi considero un’atleta ibrida e combinare più sport non è proprio semplice. Però, quando hai una passione e degli obiettivi, puoi trovare il modo di fare tutto.

Quello che mi spinge ogni volta a ripartire? Vi dico soltanto che l’ho tatuato sulla schiena: una fenice con la scritta «Last fata resurgam».

3. Se dovessi convincere una persona che non ha mai fatto una Spartan Race a provarla almeno una volta, cosa le diresti?

Le direi che è un’esperienza che può cambiarti la vita, non soltanto a livello atletico ma anche come persona. È un’esperienza nella quale puoi affrontare e vincere le tue paure, scoprire qualcosa di nuovo di te e, soprattutto, superare te stesso.