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costantino sacchetto
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Truffe anziani, Tiso(Acc. Iniziativa Comune): “Trasformare esperienza in prevenzione”

“L’estate ha mostrato ancora una volta quanto gli anziani siano esposti a raggiri e tentativi di truffa. Mentre molti erano in vacanza e i quartieri si svuotavano, diversi episodi hanno evidenziato una vulnerabilità che non possiamo ignorare. E’ dunque necessario costruire consapevolezza e prevenzione per i mesi futuri. Molti episodi segnalati durante il periodo estivo hanno seguito schemi ormai noti, ma purtroppo sempre efficaci. Finti tecnici o operatori, Finti volontari o incaricati comunali, truffe porta a porta con venditori improvvisati che hanno proposto contratti, abbonamenti o prodotti inesistenti. E ancora, Raggiri telefonici o telematici con messaggi WhatsApp, SMS o email. Alla luce di tutto questo, ci si chiede: perché gli anziani sono tra i più vulnerabili? Perché vivono spesso soli, hanno un forte senso di fiducia verso figure “ufficiali”, non sempre riconoscono segnali digitali di pericolo, e si sentono in dovere di ascoltare chi si presenta come autorità. Si chiaro: non si tratta di ingenuità, ma di contesto e fragilità sociali. Nonostante i rischi e alcuni fatti di cronaca, non bisogna però fare di tutta l’erba un fascio poiché molte comunità hanno reagito bene. Durante l’estate, infatti, si sono rivelate efficaci: telefonate regolari da parte di vicini e familiari; gruppi di quartiere che hanno monitorato presenze sospette; volontari che hanno fatto visite di cortesia; commercianti attenti a segnalare comportamenti anomali; e campagne informative sui social e nei centri anziani. Insomma, le truffe agli anziani durante le vacanze estive hanno mostrato quanto sia importante non lasciare nessuno solo nei periodi più fragili. Ora che siamo tornati alla routine, possiamo trasformare ciò che è accaduto in un impegno concreto: più attenzione, più informazione, più comunità. Perché proteggere gli anziani significa proteggere la nostra umanità”.

Lo dichiara in una nota Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

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