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Il Comandante Interregionale visita la Tenenza dei Carabinieri di Orta Nova

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Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Massimo Masciulli, ha fatto visita ai carabinieri di Orta Nova, il cui comando è stato elevato, dal primo settembre 2026, da Stazione a Tenenza dei Carabinieri, con il concomitante arrivo del nuovo comandante, il Sottotenente Tommaso Di Mario.

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Nell’occasione il Generale Masciulli ha incontrato i sindaci della giurisdizione, l’Ing. Domenico Di Vito, primo cittadino di Orta Nova, l’Avv. Adalgisa La Torre, primo cittadino di Ordona, Luigi Marasco, primo cittadino di Carapelle, Roberto Nigro, primo cittadino di Stornara e Massimo Colia, primo cittadino di Stornarella.

Nell’incontro con i militari il Generale Masciulli ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro quotidianamente svolto dalle donne e dagli uomini dell’Arma, certo con l’elevazione del comando a Tenenza continueranno a dedicarsi con il massimo impegno nel tutelare la sicurezza delle comunità locali.

Nei tempi complessi che viviamo, in cui è sempre più importante garantire la sicurezza dei cittadini difendendo i principi che sono alla base della nostra democrazia, con il provvedimento di elevazione a Tenenza del Comando Stazione di Orta Nova l’Arma dei carabinieri, a conferma della propria identità, ha voluto riaffermare l’irrinunciabile “principio di capillarità”, offrendo alle comunità un legame indissolubile tra carabinieri e popolazioni, specie in centri come Orta Nova dove i carabinieri rappresentano l’unico presidio delle Forza di Polizia.

Infine, il Generale Masciulli, nel presentare il Sottotenente Tommaso Di Mario, neo Comandante della Tenenza, ha augurato all’ufficiale buon lavoro, sottolineando come alla trasformazione del comando abbia dato seguito un incremento di carabinieri e mezzi, per essere sempre più aderenti ai compiti istituzionali da svolgere.

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