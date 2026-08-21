Home CULTURA Torna il Minturno Musica Estate per concludere l’estate musicale

Torna il Minturno Musica Estate per concludere l’estate musicale

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Maurizio
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Minturno Musica Estate 2026 festeggia il suo ventesimo compleanno e domenica 30 agosto accenderà i riflettori alle ore 21.15 in Piazza Portanova a Minturno, nella programmazione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie, patrona principale della Città.

Un appuntamento imperdibile questa 20ma edizione di  Minturno Musica Estate che, come ogni anno, richiama migliaia di persone grazie al lavoro e alla passione del Manager Pasquale Mammaro, Direttore Artistico dell’evento, che negli anni ha portato su questo palco i grandi protagonisti della musica di tutti i tempi e che ha accompagnato al successo al Festival di Sanremo artisti come Il Volo, Diodato, Tananai, Orietta Berti, Rettore, Ditonellapiaga, I Cugini di Campagna, Maninni, Marcella Bella e Fausto Leali.

Un legame affettivo mai tradito dal Manager che, anno dopo anno, riesce a sorprendere e quest’anno vede protagonisti Fausto Leali che riceverà anche il Premio alla carriera, Michele Bravi,  Annalisa Minetti e J. Peralta, Massimo Di Cataldo, Valentina, Operapop, Rino Gaetano Band, Valerio Merola, Francesco Da Vinci, Cioffi, Paolo Mengoli e la partecipazione di Marco Rettani, scrittore e autore.

Una serata dove la Musica dal vivo è protagonista assoluta grazie al Maestro Michele Pecora e all’Orchestra Mediterranea, che sono presenza fondamentale da sempre.

La serata sarà presentata da Pasquale Mammaro accompagnato da Paola Delli Colli Ilenia De Sena.

L’ambìto Premio Minturno D’Autore 2026  sarà consegnato ad Alessandro Gaetano in ricordo di Rino Gaetano.

L’evento è patrocinato dal Comune di Minturno, dal Consiglio Regionale del Lazio, dalla XVII Comunità Montana Lazio e dalla Proloco di Minturno.

Radio Bruno è Radio Partner ufficiale e Gold TV – Lazio TV sarà presente con le telecamere del Festival Italia in musica.

I Festeggiamenti in onore di Maria SS. Delle Grazie continueranno sullo stesso palco lunedì 31 agosto alle 21.30  con la conduzione di Paola Delli Colli Ilenia De Sena con il Concerto di Francesco Boccia e Aurelio Fierro Junior con la partecipazione di Max Cimino, Napoli Infinity Due Voci, una città, Emozioni infinite.

Le più belle canzoni napoletane di ieri e di oggi in un unico concerto.

La serata sarà aperta da Lady Imma, Elisabeth, Anike, Luca Guadagnini reduce dal suo ultimo successo Appuntamento all’universo e  Greta Cinotti con la sua ultima hit Magica Havana e Gianlu.

Radio Bruno è Radio Partner ufficiale. Coreografie a cura di Renversè Centro Danza e Evolution di Benedetto Capraro.

Foto copertina Valerio Faccini

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