PETRELLA SALTO: AGGREDISCE E FERISCE UN CARABINIERE DURANTE UNA LITE: ARRESTATO UN UOMO

I Carabinieri della Stazione di Petrella Salto hanno tratto in arresto un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, al termine di un delicato intervento effettuato nella notte di Ferragosto per sedare una lite tra privati.

L’episodio si è verificato nella frazione di Capradosso, dove una pattuglia dell’Arma è tempestivamente intervenuta a seguito della segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 di un acceso diverbio in corso.

Nel corso delle operazioni di identificazione delle persone coinvolte, uno dei presenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha improvvisamente assunto un comportamento estremamente aggressivo nei confronti dei militari.

L’uomo ha dapprima rivolto agli operanti gravi minacce e ripetute frasi offensive, per poi passare alle vie di fatto, spintonando con violenza uno dei Carabinieri intervenuti, che è caduto a terra riportando delle lesioni.

L’immediato intervento degli altri militari ha consentito di bloccare l’aggressore in sicurezza e di riportare rapidamente la situazione sotto controllo, evitando conseguenze più gravi per le persone presenti.

L’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio conferma, ancora una volta, l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire la sicurezza del territorio e nel fronteggiare con professionalità anche le situazioni più critiche, tutelando l’incolumità dei cittadini e assicurando il rispetto della legge, senza arretrare dinanzi ad atteggiamenti violenti nei confronti di chi rappresenta lo Stato.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.