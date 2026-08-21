Home CRONACA GIUDIZIARIA PETRELLA SALTO: AGGREDISCE E FERISCE UN CARABINIERE DURANTE UNA LITE: ARRESTATO UN...

PETRELLA SALTO: AGGREDISCE E FERISCE UN CARABINIERE DURANTE UNA LITE: ARRESTATO UN UOMO

By
redazione
-
0
13

I Carabinieri della Stazione di Petrella Salto hanno tratto in arresto un uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, al termine di un delicato intervento effettuato nella notte di Ferragosto per sedare una lite tra privati.

L’episodio si è verificato nella frazione di Capradosso, dove una pattuglia dell’Arma è tempestivamente intervenuta a seguito della segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 di un acceso diverbio in corso.

Nel corso delle operazioni di identificazione delle persone coinvolte, uno dei presenti, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha improvvisamente assunto un comportamento estremamente aggressivo nei confronti dei militari.

L’uomo ha dapprima rivolto agli operanti gravi minacce e ripetute frasi offensive, per poi passare alle vie di fatto, spintonando con violenza uno dei Carabinieri intervenuti, che è caduto a terra riportando delle lesioni.

L’immediato intervento degli altri militari ha consentito di bloccare l’aggressore in sicurezza e di riportare rapidamente la situazione sotto controllo, evitando conseguenze più gravi per le persone presenti.

L’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio conferma, ancora una volta, l’impegno quotidiano dei Carabinieri nel garantire la sicurezza del territorio e nel fronteggiare con professionalità anche le situazioni più critiche, tutelando l’incolumità dei cittadini e assicurando il rispetto della legge, senza arretrare dinanzi ad atteggiamenti violenti nei confronti di chi rappresenta lo Stato.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

SALUTE

SPORT

Calciomercato Inter, colpo da 35 milioni: ufficiale l’arrivo di Curtis Jones dal Liverpool

SPORT redazione - 0
Trattativa lampo completata nella notte per il centrocampista inglese. La dirigenza regala ai nerazzurri il rinforzo ideale per la mediana in vista del debutto...

Calciomercato Napoli, doppio colpo in difesa per Allegri: ufficiali Badiashile e Favasuli

SPORT redazione - 0
Il club azzurro sblocca il mercato in entrata per rinforzare il reparto arretrato. Contatti continui in attacco con il Chelsea per l'innesto di Nicholas...

Calciomercato Juventus, si stringe per l’attaccante: offerta ufficiale per Francisco Conceição

SPORT redazione - 0
I bianconeri accelerano per l'esterno offensivo del Porto. Giuntoli studia la formula per sbloccare la trattativa e consegnare il rinforzo ideale per il reparto...

Calciomercato Roma, superati i 120 milioni di spesa: ufficiale l’arrivo di Rodrigo Mora per l’attacco

SPORT redazione - 0
OCCHIELLO: I giallorossi accelerano sul mercato estivo: blindato il talento portoghese classe 2007. Gli investimenti della proprietà superano i paletti, attesa per le prossime...

Caro calcio italiano, quanto ci costi?

SPORT redazione - 0
Per guardare in tv Serie A e coppe europee bisogna mettere a budget almeno 669 euro, quasi mille se si scelgono soluzioni di pagamento...

Il Campagnano Calcio in ritiro a Cascia

SPORT Danilo Ambrosetti - 0
Al fianco della squadra il patron Mirko Greco e il DG Giuseppe Basile per puntare alla vittoria in Promozione Entra nel vivo la preparazione estiva...

TERRITORIO

IL GIORNALE DEL LAZIO📰 Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 ✍️ Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 📍 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email:Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.itDirettore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it© 2026 Il Giornale del Lazio. Tutti i diritti riservati.