In periferia la cultura è di tutti. Al via “sedia per due”, dal 26 settembre

IN PERIFERIA LA CULTURA È DI TUTTI. AL VIA “SEDIA PER DUE”, IL PATTO SOLIDALE DEL PICCOLO TEATRO DI PROVA, NATO NELLA EX FALEGNAMERIA,

DAL 26 SETTEMBRE 2026

Riapre i battenti il Piccolo Teatro di Prova, uno dei teatri più piccoli d’Italia che, dopo aver fatto molto parlare di sé per essere nato all’interno di una vecchia falegnameria all’Alessandrino, si prepara a una stagione ricca di novità.

Dalla pialla al palcoscenico: lo spazio culturale ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per ripartire con entusiasmo e lancia il suo nuovo cartellone, firmato dalla Compagnia della Farsa.

I due giovani fondatori, gli attori Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere, che fin dal primo momento hanno scommesso sulla rigenerazione della periferia attraverso l’arte scenica, inaugurano la stagione con una speciale iniziativa solidale: “Sedia per due”, un patto di generosità dedicato a tutta la comunità.

Ispirata al celebre cult cinematografico Una poltrona per due, l’iniziativa permette a chiunque di acquistare una sedia “simbolica”, apponendovi il proprio nome ma lasciandola a disposizione di chi vorrebbe assistere a uno spettacolo ma non può permettersi il costo del biglietto.

Una sedia che diventa così «metà tua e metà del quartiere», simbolo concreto di riscatto sociale, appartenenza alle radici di una comunità che si muove, si sostiene.

Sulla sedia prescelta verrà incisa una targhetta con il nome del donatore: quel posto accoglierà giovani, anziani o residenti in difficoltà, trasformando ogni sostenitore in un vero e proprio custode della cultura.

Al via “sedia per due”, il patto solidale del piccolo teatro di prova.

La rassegna: “Comici al Piccolo”

Il cartellone dei prossimi mesi vedrà alternarsi sul palco commedie brillanti, monologhi d’autore e serate di satira in una dimensione raccolta e suggestiva, capace di annullare la barriera tra attore e pubblico, dove risate e respiri risuonano vicini come nel salotto di casa.

La rassegna, intitolata “Comici al Piccolo”, partirà il 26 e 27 settembre con la stessa Compagnia della Farsa in “Sfratto d’amore”, per la regia di Vittorio Rombolà. Un appartamento che è insieme casa e palcoscenico.

Tra terapie di coppia a pagamento e liti mai davvero risolte, il pubblico scopre che ciò che succede in scena è quello che succede ogni giorno. È il primo testo originale scritto e portato in scena dalla Compagnia della Farsa, dopo anni di regie e interpretazioni di altri autori.

Il 4, 18 ottobre e 22 novembre e 20 dicembre sarà sul palco il comico Dani Bra.

Quattro serate all’insegna della grande comicità romana. Il 10 ottobre, il 14 novembre e il 6 dicembre sarà la volta della cantante Giò di Sarno, che intreccia la grande tradizione musicale napoletana e romana con momenti di intensa recitazione.

Il 25 ottobre e il 21 marzo arriva l’energia del comico Claudio Sciara, tra battute taglienti e uno sguardo acuto e dissacrante sul quotidiano. Il 7 e 8 novembre l’attrice Alessandra Merico, in un mix esplosivo di alto e basso, cultura, trash e stereotipi di genere.

Il 15 novembre l’attore Giorgio Gori con un tributo ai grandi “Giorgio racconta Walter e Chiari si offende”.

Il 29 novembre il duo comico I Sequestrattori, Christian Generosi e Barbara Boscolo, una delle coppie comiche più amate della scena italiana, con un passato da protagonisti a Zelig, Zelig Off e Sabato Italiano su Rai 1.

La prima parte della stagione si chiude con Gaspare di Stefano, 12 e 13 dicembre, in un esilarante e surreale viaggio tra note rubate e colpi di scena con “Gigi, ma che jazz fai?!”. Da novembre a febbraio arriva anche il teatro per bambini a cura di Giovanna Cappuccio.

Nel 2027 sul palco, invece, si avvicenderanno Mago Auro, Welcomedy, Roberto Ranelli, Trio Vita, Morte e Miracoli, Marco Capretti e Beba Albanesi, Salvatore Mazza, Enzo Casertano e Alessandra Merico, Marina Vitolo e il ritorno della Compagnia della Farsa.

Piccolo Teatro di Prova della compagnia della Farsa

Al via “sedia per due”, il patto solidale del piccolo teatro di prova.

via del campo 16/c Roma

Orario spettacoli 18.00 – Welcomedy ore 21.00

Info e prenotazioni 328 127 8975