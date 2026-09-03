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La Palazzina Luxury inaugura la nuova stagione a Bologna: cena, brace e dj set

Il dinner club di via San Mamolo riapre con una stagione che unisce cucina alla brace, design contemporaneo e intrattenimento serale. Palazzina Luxury

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Daniela Del Prete
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La Palazzina Luxury inaugura la nuova stagione a Bologna: cena, brace e dj set
La Palazzina Luxury inaugura la nuova stagione a Bologna: cena, brace e dj set

BOLOGNA – Venerdì 11 settembre La Palazzina Luxury, dinner club e ristorante situato in via San Mamolo 3/B, riaprirà al pubblico per l’avvio della nuova stagione. La struttura propone un format che unisce ristorazione e intrattenimento serale, offrendo nello stesso spazio la fase della cena e quella successiva dedicata alla musica e al dj set.

Cucina alla brace e tradizione reinterpretata

La proposta gastronomica ruota attorno alla cucina alla brace, con carni selezionate preparate alla griglia e accompagnate da antipasti e primi piatti ispirati alla tradizione, reinterpretati secondo lo stile del locale. L’obiettivo è creare un percorso che accompagni gli ospiti dalla tavola alla parte dedicata all’intrattenimento, senza la necessità di spostarsi in un’altra sede.

Il format dinner club

Il format caratterizza l’intera organizzazione della serata: dopo la cena, gli spazi del locale si trasformano per accogliere dj set, musica dal vivo e appuntamenti serali. La programmazione è concentrata soprattutto tra giovedì e sabato, con serate pensate per un pubblico adulto interessato a un’esperienza che riunisca gastronomia e nightlife.

Design contemporaneo e atmosfera immersiva

Gli ambienti della Palazzina Luxury presentano un design contemporaneo, con un’illuminazione studiata per mantenere un’atmosfera raccolta durante la cena e accompagnare il passaggio alla fase successiva della serata. La continuità tra i diversi momenti – aperitivo, cena, musica – è uno degli elementi centrali del format.

La nuova stagione

La riapertura dell’11 settembre segna l’inizio della nuova stagione del dinner club bolognese, in un periodo dell’anno in cui ristoranti e locali dedicati alla vita serale riprendono progressivamente le rispettive programmazioni dopo la pausa estiva.

Info e prenotazioni

📞 351 285 0762 Instagram: @lapalazzina.luxury

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