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Luigi Zeno non si ferma più: da Netflix a due nuovi set Rai 1

A colpire non è soltanto il fascino del ruolo, ma soprattutto la naturalezza con cui Luigi Zeno riesce a stare davanti alla macchina da presa

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Daniela Del Prete
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Luigi Zeno non si ferma più: da Netflix a due nuovi set Rai 1
Luigi Zeno non si ferma più: da Netflix a due nuovi set Rai 1

Dopo “Minerva – La Scuola” e “Nemo – Chi ha ucciso Sofia?”, il diciannovenne napoletano indicato dalla stampa come miglior giovane attore italiano è già pronto per un’altra importante produzione Rai 1.

Ci sono volti che hanno bisogno di molte scene per farsi ricordare. E poi ci sono quelli capaci di lasciare un segno fin dal primo sguardo. Luigi Zeno appartiene a questa seconda categoria.

Nato a Napoli nel 2007, il giovane attore si prepara a raggiungere il grande pubblico con “Minerva – La Scuola”, la nuova serie Netflix diretta da Ivan Silvestrini e prodotta da Picomedia, disponibile dal 22 settembre. Luigi interpreta Leonardo, un personaggio che lo conduce in un universo fatto di disciplina, amicizie, conflitti e crescita personale all’interno di un liceo militare.

A colpire non è soltanto il fascino del ruolo, ma soprattutto la naturalezza con cui Luigi Zeno riesce a stare davanti alla macchina da presa: uno sguardo diretto, una recitazione misurata e quella capacità – rara alla sua età – di comunicare anche attraverso i silenzi.

Mentre il pubblico si prepara a conoscerlo su Netflix, Luigi è già impegnato sul set di “Nemo – Chi ha ucciso Sofia?”, nuova serie televisiva destinata a Rai 1. Ma il particolare che racconta meglio il momento professionale dell’attore è un altro: terminate queste riprese, per lui non ci sarà alcuna pausa.

Luigi Zeno è infatti già pronto per un’altra importante produzione Rai 1. Un nuovo progetto, ancora avvolto dalla necessaria riservatezza, che gli permetterà di affrontare un personaggio completamente diverso e di lavorare accanto ad alcuni interpreti affermati del cinema e della televisione italiana.

Due set Rai 1 consecutivi, dopo l’arrivo su Netflix, rappresentano un segnale preciso: Luigi Zeno non sta vivendo una semplice parentesi di visibilità, ma sta costruendo un percorso professionale concreto e continuativo.

Il teatro, praticato per diversi anni, gli ha insegnato disciplina, ascolto e rispetto per il lavoro. Il cinema e la televisione gli stanno offrendo la possibilità di trasformare quella preparazione in personaggi sempre più complessi. Il risultato è un giovane interprete che non cerca scorciatoie e che vuole conquistare ogni opportunità attraverso credibilità, studio e presenza scenica.

UN PERCORSO IN CRESCITA

Negli ultimi mesi il nome di Luigi Zeno è apparso con crescente frequenza sulla stampa nazionale e sulle testate specializzate in cinema e spettacolo. Diverse pubblicazioni hanno iniziato ad associarlo alla definizione di “miglior giovane attore italiano”, un’espressione significativa che testimonia l’interesse sviluppatosi intorno al suo talento e le aspettative per il suo futuro artistico.

Dietro questa attenzione non esiste un successo improvvisato. Ci sono anni di formazione, esperienze teatrali, provini, attese e una determinazione rimasta intatta anche nei momenti più difficili. Luigi continua ad affrontare ogni traguardo come un nuovo punto di partenza, con il desiderio di osservare, imparare e migliorare a ogni ciak.

“Minerva – La Scuola” permetterà al pubblico di incontrare Leonardo. “Nemo – Chi ha ucciso Sofia?” mostrerà un’altra parte del suo talento. Subito dopo, un nuovo set Rai 1 aprirà un ulteriore capitolo della sua carriera.

Netflix, due produzioni Rai 1 consecutive e nuovi personaggi da interpretare: Luigi Zeno non è più soltanto un volto da scoprire. È uno dei giovani attori italiani sui quali il mondo della televisione ha già cominciato a investire.

La strada per affermarsi come miglior giovane attore italiano passa attraverso talento, preparazione e continuità. Luigi Zeno sembra possedere tutte e tre le qualità.  

E il pubblico, molto presto, capirà perché.

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