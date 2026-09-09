Tivoli – FAST Confsal: “Aggressioni agli autisti, servono misure urgenti di sicurezza”

A Tivoli la sicurezza del trasporto pubblico è al collasso. Le ripetute aggressioni ai danni degli autisti di Cotral e Bus International Service stanno generando un grave allarme sociale e mettendo a rischio la regolare erogazione del servizio. La Segreteria Regionale Lazio FAST Confsal – Dipartimento Mobilità Terrestre, guidata da Francesco Menegat, ha scritto al Prefetto di Roma e all’Assessore Regionale alla Mobilità denunciando una situazione ormai insostenibile, che compromette la tutela del personale viaggiante e la fruibilità dei mezzi da parte dei cittadini.

Il sindacato chiede l’applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge 23/2026, con l’adozione dell’ordine di allontanamento e del DASPO urbano per i responsabili delle aggressioni, oltre a un rafforzamento immediato delle attività di vigilanza nelle aree più a rischio. FAST Confsal sollecita, inoltre, l’apertura di un tavolo regionale e stanziamenti dedicati alle aziende di TPL per completare l’installazione di paratie di protezione blindate e ulteriori dispositivi di sicurezza a bordo.

“Senza interventi rapidi e risorse certe – avverte il sindacato – garantire il servizio pubblico nel territorio tiburtino diventerà impossibile.”