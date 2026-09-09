Escalation nel Golfo: gli Usa colpiscono petroliere iraniane, Teheran risponde in Giordania

Il prezzo del greggio Brent è in rialzo verso la soglia dei 100 dollari al barile

ROMA – Nuova e grave escalation militare in Medio Oriente. Le forze armate degli Stati Uniti hanno distrutto cinque petroliere iraniane in risposta al lancio di missili balistici da parte dei Pasdaran contro una nave da guerra della US Navy (nessun americano è rimasto ferito). La replica di Teheran non si è fatta attendere: i Guardiani della Rivoluzione (IRGC) hanno dichiarato di aver colpito la base di Al Azraq in Giordania, che ospita truppe americane, e di aver preso di mira due cacciatorpediniere statunitensi nello Stretto di Hormuz. Lo riporta Al Jazeera.

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Secondo la ricostruzione fornita dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), si legge ancora, i raid americani hanno colpito quattro navi cisterne nel Golfo di Oman e una nei pressi dell’isola di Kharg. “L’Iran continua a tentare di colpire le navi della marina statunitense e, ogni volta che lo fa o ci prova, perderà delle petroliere“, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio ai giornalisti durante una visita in Colombia, riporta Reuters.Nel frattempo, la difesa aerea della Giordania ha confermato di aver intercettato 18 dei 20 missili balistici lanciati dal territorio iraniano. Secondo le autorità di Amman, gli altri due vettori sono caduti in zone disabitate senza causare vittime o feriti tra la popolazione civile.L’escalation nella regione sta provocando forti scossoni sui mercati energetici internazionali, con il prezzo del greggio Brent in rialzo verso la soglia dei 100 dollari al barile.



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