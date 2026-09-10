PESCOROCCHIANO: ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELL’EX COMPAGNA – DENUNCIA DEI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Pescorocchiano hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti un cinquantenne, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. Una zelante attività investigativa ha consentito ai militari di verificare la presenza di una serie di reiterati comportamenti molesti e vessatori posti in essere a partire dalla fine della relazione sentimentale, caratterizzati principalmente da minacce e pedinamenti costanti; condotte tali da ingenerare nella donna un perdurante e grave stato di ansia, in aggiunta ad un timore costante al punto di limitare le normali e quotidiane abitudini di vita, per la paura di poter essere aggredita in qualsiasi momento, uscita dalla propria abitazione. Al termine delle verifiche di rito, il quadro indiziario raccolto ha fatto emergere un chiaro e preoccupante comportamento di stalking. Contestualmente al deferimento, i militari hanno assistito la donna, fin dal primo contatto con l’istituzione, fornendo tutte le informazioni relative agli strumenti di protezione normativamente previsti ed illustrandole i servizi specializzati della rete territoriale di supporto e i centri antiviolenza operativi sul territorio. L’operazione testimonia la costante attenzione e la ferma determinazione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ad ogni forma di violenza di genere, attuata attraverso una decisa azione fondata sulla vicinanza alle vittime, sulla rapidità d’intervento e sulla stretta sinergia con la Magistratura.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.