A Ceglie Messapica, in Puglia, la sfida alle malattie epatiche

Il 18 e 19 settembre il congresso “Steatotic Liver Disease 2.0” riunirà professionisti pugliesi e di importanti centri italiani. Al centro la MASLD e la necessità di integrare medicina interna, epatologia, cardiologia, diabetologia e nefrologia. Responsabile scientifica la dottoressa Emanuela Ciracì

Una patologia complessa non può essere affrontata attraverso una sola specialità. È da questo principio che prende forma “Steatotic Liver Disease 2.0 – Un anno di novità per un approccio multidisciplinare ad una malattia sistemica”, il congresso dedicato alle malattie epatiche in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre 2026 a Ceglie Messapica.

La Sala Congressi del Centro di Riabilitazione ASL Brindisi diventerà per due giorni un luogo di confronto tra specialisti e professionisti sanitari provenienti dalla Puglia e da importanti centri italiani. Responsabile scientifica dell’evento è la dottoressa Emanuela Ciracì, direttrice dell’U.O.C. di Medicina Interna dell’Ospedale di Ostuni.

La MASLD al centro di un modello di cura integrato

Il congresso sarà dedicato in particolare alla MASLD, la malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica. La scelta di definirla e affrontarla come una patologia sistemica rappresenta uno degli elementi centrali dell’appuntamento.

L’attenzione non sarà quindi rivolta esclusivamente alle conseguenze sul fegato. Le sessioni permetteranno di approfondire anche gli esiti extraepatici e le connessioni con altre aree della medicina.

Da qui il coinvolgimento di epatologi, internisti, diabetologi, cardiologi, nefrologi e oncologi, chiamati a mettere in comune conoscenze ed esperienze per favorire una gestione più completa del paziente.

Dalla diagnosi precoce alle nuove possibilità terapeutiche

Nel corso delle due giornate saranno proposte cinque sessioni scientifiche e letture magistrali.

Il programma affronterà la storia naturale e i meccanismi della MASLD, dedicando attenzione alle nuove terapie metaboliche e alla diagnosi precoce. Tra gli argomenti figurano anche le epatiti virali e lo screening dell’epatocarcinoma.

Il confronto si allargherà alle cure cardiovascolari, diabetologiche e nefrologiche, con l’obiettivo di favorire una maggiore integrazione tra le diverse discipline coinvolte.

Innovazione e sistemi intelligenti nello studio del fegato

Accanto agli aspetti clinici e terapeutici ci sarà spazio per l’innovazione tecnologica.

Le sessioni approfondiranno il ruolo delle tecnologie digitali, dell’ecografia e dei sistemi intelligenti nello studio delle lesioni epatiche. Saranno affrontate inoltre le infezioni da batteri multiresistenti e le nuove frontiere terapeutiche nei tumori epato-biliari.

Un programma che punta quindi a collegare conoscenze cliniche, strumenti diagnostici e innovazione, mantenendo al centro la necessità di una presa in carico condivisa.

La responsabile scientifica Emanuela Ciracì: «Competenze diverse per cure più vicine alla persona»

La direzione scientifica della dottoressa Emanuela Ciracì valorizza anche il lavoro svolto dalla Medicina Interna dell’Ospedale di Ostuni e la possibilità di creare reti tra strutture e professionisti.

«Questo congresso dimostra come la competenza clinica, il lavoro di squadra e il confronto tra discipline possano trasformarsi in cure sempre più tempestive, personalizzate e vicine alla persona».

L’obiettivo della due giorni è proprio quello di favorire percorsi clinico-assistenziali condivisi, puntando sulla diagnosi precoce, sulla continuità delle cure e sulla collaborazione tra professionalità differenti.

Formazione ECM gratuita per cento partecipanti

Il congresso è rivolto a 100 partecipanti, tra medici chirurghi di area interdisciplinare, infermieri, biologi, fisioterapisti e assistenti sanitari.

L’evento assegna 9 crediti ECM attraverso il provider E20econvegni, numero 432. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria.

La sede è la Sala Congressi del Centro di Riabilitazione ASL Brindisi, ex Fondazione San Raffaele, sulla S.S. 581 km 1,200 a Ceglie Messapica.

Per informazioni è possibile contattare E20econvegni s.r.l. all’indirizzo info@e20econvegni.it. Referente del progetto è Cristina Rita, raggiungibile al numero 392 9238073 o all’indirizzo cristina@e20econvegni.it.

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Meta description: Il 18 e 19 settembre Ceglie Messapica ospita “Steatotic Liver Disease 2.0”, congresso sulla MASLD e sulla collaborazione tra diverse specialità mediche.

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