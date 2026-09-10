Sul green della Maremma con il mare all’orizzonte



Quattro percorsi per vivere lo sport attraverso alcuni degli scenari più suggestivi della Toscana

Dimenticare per qualche ora la frenesia, concentrarsi sul proprio swing e lasciarsi accompagnare da un paesaggio che cambia a ogni buca: in Maremma il golf diventa un modo originale per vivere la Toscana. E’ proprio tra colline, uliveti, macchia mediterranea e panorami che si estendono fino all’Isola d’Elba che si incontrano alcuni dei più suggestivi campi da golf della zona. Quattro importanti percorsi, tutti raggiungibili dal The Sense Experience Resort 5*L, diventano cosi il punto di partenza ideale per un soggiorno che unisce la passione per il gioco alla scoperta di un territorio unico al mondo. Un’esperienza che prosegue nel lussuoso resort dove, mare, natura, architettura contemporanea e design si incontrano in un ambiente pensato per il relax e il benessere.

Ci sono luoghi in cui il golf è molto più di una disciplina sportiva. È un modo per rallentare, ritrovare la concentrazione e lasciarsi attraversare dal paesaggio, trasformando ogni partita in un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Non sorprende quindi che il golf continui a conquistare nuovi appassionati in tutto il mondo: secondo i dati più recenti di The R&A, nel 2025 sono state 112,2 milioni le persone che hanno praticato il golf nelle sue diverse forme nei Paesi affiliati all’organizzazione, con circa 18.500 campi distribuiti nel mondo, mentre in Europa gli adulti che praticano il golf sono arrivati a 20,6 milioni.

Anche l’Italia conferma il proprio ruolo nel panorama europeo, con 94.090 tesserati alla Federazione Italiana Golf nel 2024 e 357 circoli. In questo scenario, la Maremma toscana è uno di quei territori capaci di trasformare la pratica sportiva in un’esperienza di viaggio: una terra dove il verde della vegetazione mediterranea incontra l’azzurro del Mar Tirreno, tra colline, uliveti, vigneti e borghi, creando lo scenario ideale per chi desidera unire la passione per il golf al desiderio di vivere appieno l’anima più autentica della Maremma.

Sport di precisione, tecnica e strategia, il golf richiede attenzione e concentrazione, ma offre anche un ritmo diverso. Qui il percorso diventa parte integrante dell’esperienza: il paesaggio cambia a ogni buca, la luce segue il ritmo della giornata e il silenzio del campo lascia spazio al suono del vento e della natura. È proprio questo connubio tra sport, paesaggio e qualità del tempo a rendere la Maremma una destinazione particolarmente interessante per chi vive il golf non soltanto come competizione, ma come un modo originale di scoprire un territorio. In Maremma, questa dimensione acquista un fascino ancora più particolare, grazie alla vicinanza del mare, alla vegetazione mediterranea e agli scenari che accompagnano il gioco dall’inizio alla fine. È da questa idea che nasce la The Sense Golf Experience, il pacchetto ideato dal The Sense Experience Resort per trasformare il soggiorno in un viaggio tra sport, natura e relax.

Affacciato direttamente sul mare della Maremma, il Resort è il punto di partenza ideale per vivere una vacanza all’insegna del golf, con quattro importanti percorsi facilmente raggiungibili e capaci di offrire esperienze molto diverse tra loro. Dal vicino Riva Toscana Golf, a soli 7 minuti dal resort, al Pelagone Golf Club, raggiungibile in circa 20 minuti, fino allo storico Golf Punta Ala e al Golf Club Argentario, la Maremma diventa così un vero e proprio campo da gioco immerso nella natura.

Il Riva Toscana Golf, progettato da Giulio Cavalsani, propone 18 buche par 72, di cui ben 12 con vista sul mare, oltre a campo pratica e putting green. Il Pelagone Golf Club, a circa 20 minuti dal resort, si sviluppa su 18 buche par 72 in un paesaggio caratterizzato da ulivi, cipressi e vegetazione mediterranea. A circa 40 minuti, il Golf Punta Ala offre un percorso di 18 buche par 72 immerso nel paesaggio costiero della Maremma, mentre il Golf Club Argentario, raggiungibile in circa un’ora e venti minuti, propone 18 buche par 71 ed è l’unico campo italiano con licenza “PGA National Golf Course Italy”.

A completare l’esperienza è The Sense Golf Experience, il pacchetto pensato dal resort per chi desidera abbinare la passione per il golf al piacere di un soggiorno sul mare. La proposta comprende la prenotazione del tee time e il noleggio dell’attrezzatura, mentre il transfer da e per il campo è disponibile su richiesta e a pagamento. Il pacchetto include inoltre l’accesso alla spiaggia privata del resort, l’Experience Book con oltre 40 escursioni alla scoperta della Maremma e le esperienze di Yoga, Workout, SUP e Kayak direttamente in struttura.

Dal 18 settembre all’11 ottobre, il resort offre inoltre un tee time in omaggio, rendendo ancora più interessante la proposta per gli appassionati di golf.

La The Sense Golf Experience permette così di costruire un soggiorno su misura, scegliendo tra percorsi diversi e alternando il tempo trascorso sul green alle esperienze del resort. È un invito a fermarsi, respirare e guardarsi intorno, vivendo il piacere di giocare immersi nella natura e, terminata l’ultima buca, lasciarsi conquistare dal ritmo del mare. Un’esperienza che racconta un modo diverso di vivere la Toscana, dove sport, natura e ospitalità si incontrano oltre il green.