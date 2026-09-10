Ultimi giorni per La Città in Tasca al Parco degli Scipioni

Fino a domenica 13 settembre letture, laboratori, teatro, circo, cinema e musica per bambine, bambini e famiglie. Tra gli appuntamenti finali la Recycled Car Race, il concerto del coro Le mani avanti e lo spettacolo di chiusura della Compagnia Mangiafuoco. Ingresso libero e attività gratuite.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ed è realizzata dall’Associazione Arciragazzi Comitato di Roma ODV.

La Città in Tasca entra negli ultimi giorni della sua 31esima edizione. Fino a domenica 13 settembre il Parco degli Scipioni, in via di Porta Latina 10, continua ad accogliere ogni pomeriggio bambine, bambini, ragazze, ragazzi e famiglie con un programma che intreccia spettacolo dal vivo, lettura, cinema, gioco e laboratori creativi. Un finale di festival pensato per sperimentare i linguaggi dell’arte, incontrare artisti ed educatori e vivere insieme uno spazio urbano dedicato all’infanzia.

Dal 1995 il progetto, ideato da Anna Maria Berardi e realizzato da Arciragazzi Comitato di Roma ODV, promuove l’incontro tra l’infanzia e il mondo delle arti. La direzione artistica è di Beniamino Marcone e Riccardo Sinibaldi. Anche in questa edizione il programma mette al centro la partecipazione diretta dei più piccoli, con attività che spaziano dal teatro alla musica, dalla letteratura al cinema, dalle arti visive alle nuove tecnologie, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente.

Gli appuntamenti degli ultimi giorni

Giovedì 10 settembre. Nel pomeriggio spazio ai Libri astratti di Informadarte, al laboratorio L’armonia delle mie emozioni e alle attività creative in lingua inglese. Alle 18 la Libreria Eco di FATA propone Un giardino di storie; alle 19 Andrea Antoniella e Lorella Caporossi presentano Il varietà di Mago Lapone. Alle 20.30 Crème & Brulé porta in scena Kitsune – La volpe e il demone, fiaba avventurosa tra teatro di figura e commedia fisica.

Venerdì 11 settembre. Tra le proposte dalle 17 ci sono La Città MilleSuoni, lo yoga per bambini e i Libri-sculture di Informadarte. Alle 18 Laura Garella conduce Canzoniere, viaggio sonoro tra epoche e generi, mentre Kids&Us propone una lettura in inglese. Alle 19 Dottor Stok presenta Sperimentazioni analogiche di fisica di strada. Alle 21 la serata si chiude con Le mani avanti, concerto a cappella del coro romano con un repertorio tra pop, soul e rock.

Sabato 12 settembre. È la giornata della Recycled Car Race, gara finale delle auto riciclate a impatto zero costruite durante la manifestazione, con animazione e premi. Nel pomeriggio tornano anche il birdwatching urbano, la cucina colorata e multiculturale e i laboratori creativi. Alle 18 Imaginaria propone Disegna i personaggi manga più famosi!; alle 19 Pink Mary porta in scena s.VAMP.ita, tra acrobazie aeree e ironia. Alle 21 Il Laborincolo / Fontemaggiore presenta Cracrà Punk, spettacolo di teatro di figura.

Domenica 13 settembre. L’ultima giornata mantiene attivi i laboratori dalle 17, con yoga per bambini e genitori, cucina colorata e multiculturale, Libri astratti e Burattini dal mondo. Alle 18 la Libreria Eco di FATA propone la maratona di letture A tutto volume: i nostri must ad alta voce e Kids&Us lo storytime The world worst Witch. Alle 19 la Compagnia Mangiafuoco firma lo spettacolo di chiusura Ecco, arriva Mangiafuoco!, con la partecipazione dei bambini dei laboratori. Alle 20.30 Corti d’autore, rassegna di film d’animazione a cura di Arciragazzi Roma, conclude la XXXI edizione.

Laboratori, gioco e sostenibilità fino all’ultimo giorno

Ogni giorno, dalle 17 alle 19.30, restano attivi gli spazi di gioco e animazione di Arciragazzi Lazio, il laboratorio di costruzioni per i più piccoli, Cartoni animali di Perfareungioco, Rifiuti in gioco e il tour virtuale Waste Travel 360° a cura di AMA S.p.A., oltre alle attività di Kids&Us Roma San Giovanni. Nei giorni conclusivi proseguono inoltre i laboratori di Informadarte, Compagnia Mangiafuoco e Arciragazzi Roma, con proposte dedicate a libri d’artista, burattini, pittura, stencil, musica e riciclo creativo.

Il programma completo, con giorni e orari di ciascuna attività, è disponibile su www.lacittaintasca.com .

L’ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle attività sono gratuiti.

La Città in Tasca è impegnata dal 1995 nel promuovere spazi urbani sempre più a misura di bambina e bambino e nell’avvicinare i giovanissimi a linguaggi, realtà culturali e sociali diverse. La programmazione dedica particolare attenzione ad attività, laboratori e spettacoli che promuovono la cultura della sostenibilità, il rispetto dell’ambiente e la sua valorizzazione, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.